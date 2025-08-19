Un'altra persona uccisa dal botulino: Valeria aveva 62 anni Aveva mangiato cibo a base di guacamole alla "Fiesta Latina": indagato il titolare del chiosco

Sale a due il bilancio delle vittime da botulino in Sardegna. Valeria Sollai, 62 anni, è deceduta al Policlinico di Monserrato dopo settimane di ricovero.

Aveva mangiato pietanze a base di guacamole alla "Fiesta Latina" a Monserrato, Cagliari.

Indagato il titolare del chiosco che ha venduto i prodotti contaminati. Lo scorso 8 agosto era deceduta la 36enne Roberta Pitzalis, che aveva consumato la stessa cosa.

Ancora ricoverata, sempre al Policlinoco, una ragazza di 14 anni mentre sono stati dimessi altri 4 pazienti.

Il figlio di Valeria Sollai, Alessandro Aru, è un carabiniere in servizio in Campania.