Un'altra persona uccisa dal botulino: Valeria aveva 62 anni

Sale a due il bilancio delle vittime da botulino in Sardegna. Valeria Sollai, 62 anni, è deceduta al Policlinico di Monserrato dopo settimane di ricovero.
Aveva mangiato pietanze a base di guacamole alla "Fiesta Latina" a Monserrato, Cagliari.
Indagato il titolare del chiosco che ha venduto i prodotti contaminati. Lo scorso 8 agosto era deceduta la 36enne Roberta Pitzalis, che aveva consumato la stessa cosa.
Ancora ricoverata, sempre al Policlinoco, una ragazza di 14 anni mentre sono stati dimessi altri 4 pazienti.
Il figlio di Valeria Sollai, Alessandro Aru, è un carabiniere in servizio in Campania.