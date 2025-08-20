Paura a Malpensa: passeggero appicca incendio e sfascia check-in a martellate Bloccato un 28enne originario del Mali

Il video è diventato ben presto virale sul web ed immortala le fiamme che da un cestino si sono ben presto propagate, scatenando il panico ed il fuggi-fuggi generale.

Paura questa mattina al Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa, dove un uomo prima ha appiccato un incendio e poi - armato di martello - ha sfasciato uno dei chack-in abitualmente utilizzati dai passeggeri.

L'uomo, in evidente stato di alterazione, è stato poi bloccato da forze dell'ordine e personale di sicurezza dello scalo milanese: si tratta di un 28enne originario del Mali, che dovrà rispondere di danneggiamento aggravato.