Lutto nel mondo della moda: è morto il grande stilista italiano Giorgio Armani Ha lavorato fino ai suoi ultimi giorni, dedicandosi all'azienda e alle collezioni

Con infinito dolore, il Gruppo Armani ha annunciato la scomparsa del suo creatore, fondatore e instancabile forza motrice: Giorgio.

Armani, come sempre con rispetto e ammirazione chiamato da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Indefaticabile fino alla fine, ha lavorato fino ai suoi ultimi giorni, dedicandosi all'azienda, alle collezioni, ai tanti progetti in corso e futuri.

Nel corso degli anni, Giorgio Armani ha realizzato una visione che si è espansa dalla moda ad ogni aspetto della vita, anticipando i tempi con straordinaria chiarezza e pragmatismo.

È stato guidato da una curiosità implacabile e da una profonda attenzione al presente e alle persone. Lungo questo viaggio, ha instaurato un dialogo aperto con il pubblico, diventando una figura amata e rispettata per la sua capacità di entrare in contatto con tutti. Sempre consapevole dei bisogni della comunità, si è attivato su più fronti, soprattutto a sostegno della sua amata Milano.

Giorgio Armani è un'azienda cinquant'anni di storia, costruita con emozione e pazienza. Giorgio Armani ha sempre fatto dell’indipendenza - di pensiero e di azione – il suo segno distintivo. L'azienda è, ora e sempre, il riflesso di questo spirito. La famiglia e i dipendenti porteranno avanti il Gruppo nel rispetto e nella continuità di questi valori.

La camera funebre sarà allestita da sabato 6 settembre a domenica 7 settembre e sarà aperta dalle 9 alle 18 a Milano, in via Bergognone 59, all'interno dell'Armani/Teatro. Conformemente agli espliciti desideri di Armani, i funerali saranno celebrati in privato.