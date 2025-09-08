Tragedia sull’Altopiano di Asiago, 13enne travolto e ucciso da un’auto pirata Investito mentre era in bici a Tortima di Lusiana Conco, ferito anche un coetaneo

La tragedia si è consumata ieri sera intorno alle 20:30 a Tortima di Lusiana Conco, piccolo centro sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. Il tredicenne stava pedalando in bicicletta quando un’automobile lo ha investito violentemente. Le cause dell’impatto restano ancora da accertare. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118 che hanno tentato a lungo di rianimare il ragazzo. Ogni sforzo, purtroppo, è stato vano: le ferite riportate nell’urto si sono rivelate fatali. Un altro ragazzino che si trovava vicino alla vittima è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

La fuga del conducente

L’automobile che ha provocato l’incidente non si è fermata a prestare soccorso. I carabinieri stanno conducendo le indagini per risalire all’identità del conducente e ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Sono in corso accertamenti e si cercano eventuali testimoni che possano fornire elementi utili La notizia della morte del tredicenne ha scosso profondamente la comunità locale. L’Altopiano di Asiago, teatro di una serata di dolore, piange una giovane vita spezzata troppo presto.