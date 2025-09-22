Processo a Ciro Grillo, attesa la sentenza: le difese chiedono l’assoluzione A Tempio Pausania si chiude il processo di primo grado per violenza sessuale di gruppo

La giornata si è aperta con le repliche finali degli avvocati difensori. «Abbiamo fornito molti elementi a sostegno dell’innocenza del nostro assistito – ha detto l’avvocato Gennaro Velle – e laddove non vi sia certezza, soccorre il ragionevole dubbio. Chiediamo l’assoluzione piena perché il fatto non sussiste: il rapporto fu consenziente». Sulla stessa linea l’avvocato Mariano Mameli, che difende Edoardo Capitta: «Il racconto della ragazza non regge da solo. Il mio assistito, come gli altri, vive una sofferenza profonda da anni, al pari della giovane donna». Il pubblico ministero Gregorio Capasso ha ribadito la richiesta di nove anni di reclusione per ciascuno degli imputati: Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Per l’accusa, le versioni fornite dai ragazzi nel corso delle indagini non sono credibili perché adattate più volte all’andamento dell’inchiesta. Secondo la procura, la violenza di gruppo commessa nel 2019 a Porto Cervo è dimostrata dalle testimonianze e dai riscontri raccolti.

L'attesa per il verdetto

Il collegio giudicante, presieduto da Marco Contu con a latere Marcella Pinna e Alessandro Cossu, si è ritirato in camera di consiglio. La sentenza è attesa in serata e segnerà un passaggio cruciale in un processo che, fin dall’inizio, ha acceso un dibattito nazionale sul tema del consenso, sulle narrazioni delle parti e sul peso della pressione mediatica. Al di là della vicenda giudiziaria, il procedimento ha assunto un valore simbolico: da un lato la denuncia di una studentessa italo-norvegese, dall’altro la difesa di quattro ragazzi che si dichiarano innocenti. La decisione di oggi non chiuderà probabilmente il caso, destinato a proseguire nei successivi gradi di giudizio, ma rappresenterà il primo punto fermo di una vicenda che da sei anni divide opinione pubblica e aule giudiziarie.