Garlasco, dopo diciotto anni nuova pista: prove, sospetti e tempi della verità Il caso di Garlasco torna a far discutere: nuove prove, vecchi sospetti e diversi percorsi giudiziar

Il delitto di Garlasco, che dal 2007 ha segnato la cronaca italiana, riemerge con nuove suggestioni investigative. A riportarlo al centro del dibattito è la scoperta di tracce di DNA, rinvenute sotto le unghie di Chiara Poggi, che secondo gli esperti sarebbero compatibili con il profilo di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. A questo elemento si aggiungono alcuni rilievi medico-legali che ipotizzano l’uso di almeno due strumenti diversi nell’aggressione, segno di una dinamica più complessa rispetto a quella ricostruita nei processi. L’attenzione si è poi spostata su un martello e altri oggetti recuperati in un canale di scolo nei pressi dell’abitazione della nonna delle gemelle Cappa: reperti che, se confermati come pertinenti, potrebbero riscrivere i contorni dell’inchiesta. Anche le celle telefoniche analizzate di nuovo hanno fatto emergere incongruenze rispetto al racconto originario, aprendo scenari inattesi.

La condanna di Stasi e la posizione della famiglia Poggi

Sul piano giudiziario resta ferma la condanna a sedici anni inflitta ad Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, riconosciuto colpevole in via definitiva. Tuttavia la difesa di Stasi continua a sostenere la sua innocenza, chiedendo una revisione alla luce delle nuove prove genetiche. In questa prospettiva, il ruolo della famiglia Poggi si fa delicato: Marco, fratello di Chiara, era legato a Sempio da un rapporto di amicizia e si trova, suo malgrado, coinvolto nelle ipotesi più recenti. I legali della famiglia restano interlocutori centrali per ogni nuovo sviluppo, in bilico tra il rispetto di una sentenza definitiva e l’attesa di eventuali verità alternative. Intanto il dibattito pubblico torna a dividersi, con chi ritiene che la colpevolezza di Stasi resti solida e chi, invece, vede nelle nuove tracce l’ombra di un errore giudiziario.

Le gemelle Cappa e il mistero dei rapporti familiari

Al centro dell’attenzione mediatica compaiono anche le gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi, che non risultano indagate ma restano figure sulle quali si concentrano ipotesi e sospetti. La segnalazione di un testimone, che ha indicato il luogo in cui sarebbero stati trovati i presunti oggetti usati nell’aggressione, le ha riportate in primo piano. Alcune conversazioni tra loro, circolate nel tempo, sono state interpretate come indizi, ma molti esperti invitano alla prudenza, ricordando che non ogni frase o comportamento può tradursi automaticamente in prova processuale. Resta comunque evidente che il contesto familiare, finora percepito come secondario, potrebbe celare dettagli mai chiariti fino in fondo.

I tempi della giustizia e l’incertezza del futuro

La domanda che oggi più di tutte aleggia sul caso riguarda i tempi. La riapertura delle indagini su Sempio implica nuove perizie scientifiche, accertamenti biologici, audizioni di testimoni e verifiche sulle date e sulle circostanze rimaste in ombra. Se dalle nuove analisi dovessero emergere elementi solidi, la Procura potrebbe iscrivere nuovi indagati e aprire ulteriori scenari processuali. Ciò comporterebbe inevitabilmente un allungamento dei tempi, poiché ogni nuova contestazione richiederebbe verifiche incrociate, memorie difensive e passaggi formali davanti al giudice. La Corte europea dei diritti umani ha già respinto alcuni ricorsi presentati dalla difesa di Stasi, ma la giustizia italiana, con i suoi meccanismi complessi, potrebbe tornare a rimettere in discussione certezze che sembravano acquisite. Il rischio, come spesso accade nei grandi casi irrisolti, è che la verità definitiva resti ancora a lungo sospesa.