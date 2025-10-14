Esplosione fatale durante sgombero nel Veronese: tre carabinieri perdono la vita Ad azionare la deflagrazione, stando ai primi accertamenti, una delle donne presenti all'interno

Aggiornamento ore 7,00: Apparterebbero alle forze speciali i tre carabinieri morti nell'esplosione provocata da tre fratelli per impedire lo sgombero dalla casa colonica in cui vivevano. Lo sgombero del fondo agricolo era programmato da tempo e dopo vari tentativi, andati a vuoto, anche perchè i tre fratelli avevano minacciato di farsi saltare in aria, sono stati invitai sul posto militari dei Reparti Speciali di Padova e Mestre, supportati dagli agenti dell'Uopi, dipendenti dalla Direzione Centrale Anticrimine, vista la delicatezza dell'intervento. In affiancamento sono stati aggiunti anche i vigili del fuoco e squadre di soccorso dell'ospedale. Fermati due di loro, un uomo e una donna fratelli di circa 60 anni; un terzo familiare sarebbe in fuga. Estratto dalle macerie il corpo di una delle vittime. Rinforzi dei vigili del fuoco sono giunti da Venezia a Castel D'Azzano, per le ricerche delle persone rimaste intrappolate sotto le macerie del casolare crollato durante il tentativo di sgombero. Alcune squadre erano già attive sul posto a supporto delle forze dell'ordine, quando è avvenuto lo scoppio. Dal comando lagunare sono giunte le squadre "Usar" (Urban search and rescue) con 20 pompieri per le attività di ricerca.

Intorno alle prime ore di stamane, durante un’operazione di sgombero di un casolare nel comune di Castel D’Azzano, provincia di Verona, si è verificata una violenta esplosione. Tre carabinieri hanno perso la vita. Oltre a questi, una decina di altri militari dell’Arma e agenti di Polizia sono rimasti feriti.

Il casolare, composto da due piani, è collassato dopo la deflagrazione, travolgendo chi si trovava all’interno o vicino all’ingresso. Tra gli occupanti, secondo le prime ricostruzioni, almeno una persona è rimasta ferita. Le cause dell’esplosione sono al momento oggetto di approfondimento da parte della magistratura e delle autorità competenti.

Non è esclusa l’ipotesi che fosse presente una sostanza esplosiva, una bombola di gas, un sistema artigianale o altre condizioni che abbiano innescato la detonazione durante lo sgombero. Gli inquirenti dovranno accertare se vi siano responsabilità nell’organizzazione dell’intervento, nella gestione della sicurezza dell’edificio o nell’eventuale presenza di ordigni nascosti.