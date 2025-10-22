Rieti, Daspo per nove ultrà dopo l’assalto al pullman dei tifosi di Pistoia Il Questore Pasquale Fiocco firma i divieti di accesso per i sostenitori della Sebastiani coinvolti

Il provvedimento arriva a seguito dei gravi fatti avvenuti al termine dell’incontro di basket tra la Real Sebastiani Rieti e la Pistoia Basket 2000. Dopo la gara, un gruppo di ultrà reatini ha assaltato il pullman dei tifosi toscani. Nel caos che ne è seguito, l’autista del mezzo ha perso la vita in circostanze ancora oggetto di indagine da parte della Polizia di Stato e della magistratura.

La decisione del Questore Fiocco

Il Questore di Rieti, Pasquale Fiocco, ha firmato i provvedimenti di Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (Daspo) per nove tifosi riconducibili agli ambienti ultras reatini. La decisione è stata presa dopo un’attenta valutazione degli elementi raccolti dagli agenti impegnati nei servizi di ordine pubblico durante e dopo la partita. Otto dei soggetti identificati non potranno accedere a stadi, palazzetti e impianti sportivi per un periodo di cinque anni. Per un nono tifoso, già destinatario in passato di analogo provvedimento, la durata del divieto è stata estesa a otto anni, con l’aggiunta della contestazione per la violazione delle prescrizioni precedenti.

Daspo anche per i tre fermati in carcere

Per i tre ultrà attualmente detenuti nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio dell’autista, la Questura ha annunciato l’avvio del procedimento amministrativo che porterà all’emissione dei relativi Daspo. I provvedimenti verranno notificati direttamente in carcere. La Questura di Rieti ha ribadito in una nota che l’azione intrapresa risponde all’esigenza di “prevenire ulteriori episodi di violenza negli impianti sportivi” e di “assicurare che il tifo organizzato torni a essere espressione di passione e non di aggressività”. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera dinamica dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità.