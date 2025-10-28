Preso re della coca milanese: in auto dosi per un milione in un doppiofondo Meccanismo alla 007 per accedere, ma è incappato in un normale posto di blocco

Un semplice controllo del territorio, nell’ambito dell’operazione “Penelope” disposta dalla Questura di Milano, ha portato gli agenti del Commissariato di Legnano a un sequestro record. Nel parcheggio di un megastore di San Giuliano Milanese, la polizia ha notato l’atteggiamento sospetto di un uomo a bordo di un’auto apparentemente comune.

Il nascondiglio tecnologico nel bagagliaio

La perquisizione del veicolo, effettuata con l’ausilio di un’unità cinofila, ha rivelato un doppiofondo costruito artigianalmente, dotato di un sofisticato meccanismo di apertura collegato alla centralina elettrica. All’interno, erano occultati 5,7 chilogrammi di cocaina purissima, destinata — dopo il taglio — a garantire profitti fino a un milione di euro.

Arresto convalidato, indagini in corso sui canali di distribuzione

L’uomo, un cittadino marocchino di 34 anni, è stato immediatamente arrestato e condotto in carcere. Nel portafoglio aveva anche 850 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’arresto è stato convalidato dal giudice, mentre gli inquirenti stanno approfondendo i collegamenti del 34enne con possibili organizzazioni di traffico di droga attive nell’hinterland milanese.