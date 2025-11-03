Accoltellata in pieno giorno: donna grave in piazza Gae Aulenti L'aggressore ha agito alle sue spalle, colpendola ripetutamente

Questa mattina, intorno alle 9 ore, in piazza Gae Aulenti — area pedonale nel quartiere Isola di Milano — la donna di 43 anni è stata colpita alla schiena da un’arma da taglio mentre si trovava in strada. L’AREU 118 è intervenuta rapidamente e ha trasportato la vittima in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è ricoverata in condizioni gravi. All’arrivo dei militari del Nucleo Radiomobile, la donna ha dichiarato sotto shock: «Mi hanno accoltellata». La piazza Gae Aulenti è uno snodo importante della città, situata a pochi metri dall’ingresso della stazione di Porta Garibaldi e frequentata sia da lavoratori che da turisti. L’episodio accade in un orario di attività mattutina, quando l’area presenta un flusso pedonale significativo, elemento che aumenta la percezione di allarme tra i cittadini.

Indagini in corso

I carabinieri del Nucleo Radiomobile stanno effettuando rilievi e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare l’autore del gesto. L’aggressore risulta al momento in fuga.

Non sono ancora stati chiariti né il movente né l’identità dell’aggressore. L’aggressione ha generato forte preoccupazione tra i frequentatori dell’area e i residenti della zona Isola-Porta Nuova, rilanciando il tema della sicurezza nelle aree centrali e pedonali di Milano. Le autorità invitano chi abbia assistito all’evento o disponga di informazioni utili a contattare immediatamente le forze dell’ordine.