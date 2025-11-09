Scontro frontale in tangenziale a Stezzano: tre le vittime Tragico incidente sulla tangenziale Sud: morti Clinton Sala, Denis Cannatà e Oscar Angioletti

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Bergamo, l’incidente è stato causato da un tentativo di sorpasso in un tratto a doppia linea continua. L’auto condotta da Clinton Sala, 23 anni, avrebbe invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva il furgone guidato da Oscar Simone Angioletti, 62 anni, di Zanica. L’impatto è stato devastante. Entrambi i conducenti sono morti sul colpo, mentre il passeggero dell’auto, Denis Cannatà, 21 anni, è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è deceduto poco dopo. Clinton Sala e Denis Cannatà, rispettivamente di 23 e 21 anni, erano amici e residenti nell’area metropolitana di Milano, tra Gessate e Melzo. Stavano viaggiando verso Bergamo quando l’auto ha tentato il sorpasso fatale. L’altra vittima, Oscar Simone Angioletti, 62 anni, viveva a Zanica e stava rientrando a casa dopo una consegna con il suo furgone.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. La tangenziale Sud è rimasta chiusa per oltre tre ore per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli. Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni, con deviazioni temporanee verso Stezzano e Dalmine. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire con esattezza la dinamica dello scontro. Saranno analizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza e i dati dei veicoli per accertare la velocità al momento dell’impatto. Al momento, l’ipotesi più accreditata resta quella del sorpasso azzardato. La notizia ha scosso profondamente le comunità di Gessate, Melzo e Zanica, dove le amministrazioni comunali hanno espresso cordoglio alle famiglie delle vittime. Ancora una volta, una domenica mattina si è trasformata in tragedia sulle strade lombarde, ricordando quanto ogni gesto imprudente al volante possa avere conseguenze irreparabili.