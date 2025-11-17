Maxi furto in via dei Condotti: auto-ariete contro la boutique Louis Vuitton Assalto notturno nel cuore del lusso romano: vetrina sfondata e fuga lampo

Il colpo è avvenuto nella fascia oraria compresa tra l’1:30 e le 2:00. Tre individui, completamente travisati, sono arrivati in via Mario dei Fiori a bordo di un’auto di media cilindrata utilizzata come ariete per sfondare la vetrina principale della boutique Louis Vuitton. Una volta aperto un varco, hanno forzato la serranda del magazzino interno e afferrato diversi articoli di alta gamma, muovendosi in meno di tre minuti prima di darsi alla fuga. Il furto è stato messo a segno nel quadrilatero del lusso, tra via dei Condotti e via Mario dei Fiori, una delle zone più sorvegliate e frequentate del centro storico romano. L’area, a pochi metri da Piazza di Spagna, è dotata di un ampio sistema di videosorveglianza ora al vaglio degli investigatori. I frame notturni potrebbero fornire elementi decisivi sui movimenti del veicolo e dell’intera banda.

Le indagini

La Polizia di Stato, intervenuta con il personale della scientifica, sta analizzando le tracce lasciate sull’auto-ariete e sui punti di effrazione. Gli agenti hanno già acquisito le registrazioni delle telecamere comunali e private che coprono l’incrocio tra le due vie, alla ricerca della direzione di fuga e di eventuali complici. Non è ancora stata comunicata una stima ufficiale del bottino. La boutique potrebbe restare chiusa per parte della giornata per consentire i rilievi tecnici e la messa in sicurezza della vetrina. L’episodio riaccende il tema della sicurezza nelle vie del lusso, già oggetto di richieste di maggiori presidi notturni da parte dei commercianti della zona. Il marchio dovrà ora gestire anche l’aspetto reputazionale e operativo legato a un colpo in pieno centro cittadino.