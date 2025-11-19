Tragedia a Calimera: bambino di 8 anni trovato morto in casa, suicida la mamma Indagini in corso a Calimera e Torre dell’Orso (Le) dopo il ritrovamento dei due cadaveri

Nel pomeriggio di martedì 18 novembre 2025, in località Torre dell’Orso (Melendugno, Le), è stato recuperato il corpo senza vita di una donna di 35 anni, originaria della provincia di Reggio Calabria. Nella tarda serata, Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Lecce, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lecce, che al momento privilegiano l’ipotesi di un omicidio-suicidio. La comunità locale è profondamente scossa.

Il ritrovamento dei cadaveri

La donna di 35 anni, residente a Calimera insieme al figlio, è stata trovata in mare al largo di Torre dell’Orso da un sub, e il corpo è stato recuperato dalla capitaneria di porto. Successivamente, nell’abitazione di via Montinari a Calimera, i carabinieri hanno scoperto il corpo senza vita del bambino di 8 anni, il figlio della donna, con alcune ferite compatibili con colpi da arma da taglio. La denuncia di scomparsa era stata presentata dal padre del bambino, ex-coniuge della donna, che non l’aveva accompagnato a scuola.

Ipotesi investigative

Le indagini, condotte dai carabinieri della Compagnia di Lecce presso la Procura della Repubblica di Lecce, al momento considerano come pista principale quella dell’omicidio della madre nei confronti del figlio e del conseguente suicidio della donna. Sono in corso accertamenti per verificare le circostanze delle ferite al bambino, la dinamica del ritrovamento del corpo della madre e la presenza di elementi che possano confermare o smentire l’ipotesi iniziale.

Reazione della comunità

Il sindaco di Calimera, Gianluca Tommasi, si è recato in via Montinari e ha espresso vicinanza alla famiglia colpita e a tutta la comunità. Ha inoltre invitato al rispetto del silenzio e della delicatezza, evitando diffusione di voci non verificate che possano alimentare ulteriore dolore.

Le scuole locali sono state messe in allerta per una gestione attenta della vicenda, in particolare per i bambini che potrebbero risentire emotivamente di quanto accaduto.