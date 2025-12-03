Tatiana scomparsa, i biglietti per Brescia e l’ultima notte col fidanzato La 27enne di Nardò svanita nel nulla dal 24 novembre: cresce l’ansia dei familiari

Da oltre una settimana Nardò vive sospesa nell’attesa di notizie su Tatiana, 27 anni, di cui non si hanno più tracce dal 24 novembre. Una scomparsa che i familiari definiscono «inspiegabile» e che giorno dopo giorno assume contorni sempre più inquieti. La giovane non ha mai dato segnali di allontanamenti improvvisi e non avrebbe lasciato indicazioni su un viaggio o un cambio di programma. Tra gli elementi emersi nelle ultime ore ci sono due biglietti per Brescia, acquistati secondo i genitori per raggiungere l’ex compagno. Una decisione che la famiglia ha definito «insolita», pur chiarendo che Tatiana non aveva mai interrotto del tutto i contatti con lui. Gli investigatori stanno verificando l’effettiva prenotazione, l’eventuale utilizzo e i movimenti registrati nei giorni precedenti alla scomparsa.

L’ultima sera con il nuovo fidanzato

Un altro punto cruciale riguarda l’attuale fidanzato, che secondo la madre avrebbe trascorso con lei la sera precedente alla scomparsa. L’uomo, però, non si vede in paese da giorni. Una circostanza che ha alimentato interrogativi e che le forze dell’ordine stanno valutando con prudenza, evitando sovrapposizioni tra testimonianze, ricostruzioni familiari e dati oggettivi. Al momento non risultano indagati e non si parla ufficialmente di allontanamento volontario né di ipotesi di reato.

La preoccupazione crescente della famiglia

I genitori della giovane chiedono che l’attenzione resti alta e invitano chiunque abbia visto la figlia nelle ore precedenti alla sparizione a contattare gli investigatori. «Temiamo per la sua sorte», hanno ribadito davanti alle telecamere, visibilmente provati da giorni di incertezza. Le ricerche proseguono tra verifiche telefoniche, controlli sulle telecamere e sopralluoghi nelle aree che la ragazza frequentava abitualmente. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, ma non escludono alcuna ipotesi. Dalla fuga volontaria a un allontanamento legato a fragilità personali, fino a scenari più gravi. Il quadro resta frammentario e, al momento, nessun elemento permette di ricostruire le ultime ore della ventisettenne in maniera definitiva.