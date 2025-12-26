Tenta il suicidio alla vigilia di Natale: anziana salvata dai carabinieri Dramma della solitudine a Milano: donna di 85 anni in bilico al sesto piano

Momenti di forte tensione alla vigilia di Natale a Milano, dove una donna di 85 anni ha tentato un gesto disperato. L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando è stato richiesto l’intervento dei carabinieri per una persona appesa al davanzale di una finestra, al sesto piano di uno stabile residenziale. I militari dell’Carabinieri sono arrivati rapidamente sul posto e sono riusciti a raggiungere l’anziana. Con un’azione tempestiva e coordinata, l’hanno trattenuta e messa in sicurezza, impedendo che si lasciasse cadere nel vuoto. L’operazione si è conclusa senza conseguenze fisiche per la donna.

La solitudine dietro il gesto

Dai primi accertamenti è emerso che il tentativo sarebbe riconducibile a un profondo stato di solitudine, accentuatosi con l’avvicinarsi delle festività natalizie. Un periodo che, per molte persone anziane, può trasformarsi in un momento di particolare fragilità emotiva, soprattutto in assenza di una rete familiare o sociale di supporto. Il caso riporta l’attenzione su un fenomeno spesso sommerso nelle grandi città: la solitudine degli anziani, che durante le ricorrenze si fa più acuta e dolorosa. Episodi come questo mostrano come il disagio possa emergere improvvisamente e in modo drammatico, richiedendo una risposta rapida da parte delle istituzioni.