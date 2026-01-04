Modena, 90enne uccide in casa la figlia 60enne Tragedia familiare a Castelnuovo Rangone, indagini in corso su movente e condizioni dell’anziano

Il dramma si è consumato a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, all’interno di un’abitazione privata. L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando le forze dell’ordine sono intervenute sul posto trovando la donna senza vita. Per la sessantenne non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi immediati. I carabinieri della stazione locale e del nucleo investigativo di Modena hanno avviato subito i rilievi e messo in sicurezza l’area. L’anziano padre è stato fermato e ascoltato dagli inquirenti. In queste ore si stanno ricostruendo con precisione i passaggi che hanno preceduto l’omicidio, mentre l’abitazione resta sotto sequestro per gli accertamenti tecnici.

Dinamica e movente da chiarire

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulla dinamica dell’uccisione né sull’eventuale arma utilizzata. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo anche sul movente. Tra gli elementi al vaglio vi sono i rapporti familiari, eventuali tensioni pregresse e le condizioni psicofisiche del novantenne, che potrebbero aver avuto un ruolo determinante. La notizia ha profondamente colpito Castelnuovo Rangone, un centro di poco più di diecimila abitanti. Vicini e conoscenti parlano di una famiglia riservata, senza episodi noti di conflittualità pubblica. Il Comune e la comunità locale seguono con attenzione l’evolversi delle indagini, mentre cresce lo sconcerto per una tragedia maturata tra le mura domestiche. Nelle prossime ore la Procura di Modena dovrebbe formalizzare le ipotesi di reato e chiarire la posizione dell’anziano. Ulteriori dettagli sono attesi dall’autopsia e dalle perizie medico-legali, che potrebbero fornire elementi decisivi per comprendere le cause profonde di un gesto che ha spezzato una famiglia.