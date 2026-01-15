Annabella trovata morta nel bosco, a pochi metri dalla sua bicicletta Il corpo della studentessa di 22 anni scoperto da un passante

È stata trovata senza vita Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni di cui si erano perse le tracce. Il corpo era nel bosco, a breve distanza dal punto in cui, nelle ore precedenti, era stata rinvenuta la sua bicicletta. A fare la scoperta è stato un passante, che ha immediatamente dato l’allarme. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, per la giovane non c’era ormai più nulla da fare. Il corpo si trovava appeso a un albero, in una zona non lontana dal sentiero. La sparizione della 22enne aveva destato preoccupazione già dalla giornata precedente, quando i familiari non erano più riusciti a mettersi in contatto con lei. Il ritrovamento della bicicletta aveva concentrato le ricerche proprio nell’area boschiva, dove poi è arrivata la tragica scoperta. Gli investigatori stanno ricostruendo i movimenti della ragazza nelle ore precedenti alla scomparsa, per chiarire come e quando abbia raggiunto quel punto.

Gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario. L’area è stata delimitata per consentire i rilievi e gli accertamenti necessari. Al momento, non emergono elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terze persone, ma ogni ipotesi resta al vaglio degli inquirenti. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che deciderà se disporre ulteriori esami. La notizia ha scosso profondamente la comunità. Amici e conoscenti della giovane parlano di una ragazza riservata e impegnata negli studi. Nelle prossime ore si attendono comunicazioni ufficiali anche da parte dell’università che Annabella frequentava.