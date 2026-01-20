Maltempo. 640 interventi tra Calabria, Sardegna e Sicilia: danni e paura

Non si allenta la morsa del maltempo che nelle ultime ore sta investendo Sicilia, Calabria e Sardegna. Numerosi gli interventi dei soccorritori in tutte e tre le regioni dopo che è stata decretata l'allerta per il maltempo dalle varie regioni.
Il lavoro dei vigili del fuoco prosegue da ieri mattina per la perturbazione atmosferica, caratterizzata da intense precipitazioni e forte vento, che si è abbattuta su tutte le province di Calabria, Sardegna e Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati svolti 640 interventi, 380 in Sicilia, 170 in Sardegna e 90 in Calabria.
Nel video fornito dai vigili dle fuoco il soccorso, avvenuto ieri sera in Ogliastra, in provincia di Nuoro, di 2 pastori dispersi a seguito dell’esondazione di un corso d’acqua nelle campagne di Urzulei.
Le squadre continuano a operare su tutte le province, potenziato il dispositivo di soccorso.