Maltempo. 640 interventi tra Calabria, Sardegna e Sicilia: danni e paura Il VIDEO dei vigili del fuoco dei soccorsi dei due pastori sardi dispersi in provincia di Nuoro

Non si allenta la morsa del maltempo che nelle ultime ore sta investendo Sicilia, Calabria e Sardegna. Numerosi gli interventi dei soccorritori in tutte e tre le regioni dopo che è stata decretata l'allerta per il maltempo dalle varie regioni.

Il lavoro dei vigili del fuoco prosegue da ieri mattina per la perturbazione atmosferica, caratterizzata da intense precipitazioni e forte vento, che si è abbattuta su tutte le province di Calabria, Sardegna e Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati svolti 640 interventi, 380 in Sicilia, 170 in Sardegna e 90 in Calabria.

Nel video fornito dai vigili dle fuoco il soccorso, avvenuto ieri sera in Ogliastra, in provincia di Nuoro, di 2 pastori dispersi a seguito dell’esondazione di un corso d’acqua nelle campagne di Urzulei.

Le squadre continuano a operare su tutte le province, potenziato il dispositivo di soccorso.