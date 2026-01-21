Due scosse nella notte nel Messinese, magnitudo 3,6 avvertita nei Nebrodi Terremoto registrato dall’INGV alle 00:28 con epicentro vicino a Militello Rosmarino

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 è stata registrata alle 00:28 dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro è stato localizzato a circa due chilometri dal centro abitato di Militello Rosmarino, nel territorio dei Nebrodi, con una profondità stimata di 8,5 chilometri A distanza di circa trenta minuti, la rete di monitoraggio ha rilevato una seconda scossa, con epicentro sostanzialmente sovrapponibile e magnitudo 2,6. Un evento più debole, ma sufficiente a confermare una breve sequenza sismica concentrata nella stessa area.

Situazione e monitoraggio

Le scosse sono state avvertite dalla popolazione nei comuni del versante tirrenico della provincia di Messina, ma al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o strutture. L’area è nota per una sismicità frequente di bassa e media intensità, costantemente osservata dai tecnici dell’INGV, che continuano il monitoraggio della sequenza.