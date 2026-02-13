Maltempo a Cosenza: esondano fiumi, decine di interventi dei Vigili del Fuoco VIDEO - Paura per una famiglia isolata e portata in salvo dopo lo straripamento del Busento

Da giovedì sera numerose squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in calabria e in particolare in provincia di Cosenza per le forti piogge che hanno colpito l’intero territorio: oltre 50 gli interventi svolti finora, disposto il raddoppio del personale operativo.

Esondato il fiume Busento tra Cosenza e Dipignano, isolando una famiglia di dieci persone.

Le maggiori criticità a: Grisolia dove 10 persone, in difficoltà nelle loro abitazioni allagate, sono state portate al sicuro a bordo dei gommoni dei soccorritori fluviali; a Rogliano, in località contrada Pianoimbuto, le squadre stanno operando per raggiungere quattro cittadini rimasti isolati a causa di una frana; a Piano Lago, presso il CNR, i vigili del fuoco stanno recuperando materiale dai laboratori allagati per portarlo al riparo.

Esondato anche il fiume Campagnano che ha invaso strade ed aree urbane, trascinando pali dell’illuminazione e danneggiando numerose autovetture.