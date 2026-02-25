ITA Airways apre ai cani fino a 30 kg in cabina Confermata la novità per i voli domestici: debutto nella stagione primavera-estate

Il via libera dell’Enac e il peso esteso a 30 chili. Dopo il volo sperimentale dello scorso settembre tra Milano Linate e Roma Fiumicino, e a seguito delle modifiche regolamentari introdotte dall’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, la compagnia conferma l’attivazione del servizio. Il limite di peso sale a 30 chili rispetto ai 25 inizialmente ipotizzati, una soglia che amplia la platea includendo molti cani di taglia media rimasti finora esclusi per pochi chili. L’estensione è il risultato di un confronto tecnico e istituzionale che ha portato all’ok definitivo. Nei mesi scorsi il tema era stato oggetto di valutazioni prudenti, ma ora il quadro normativo consente l’avvio operativo.

Solo sui voli “Large Pet Friendly”

I cani “liberi” non saranno ammessi su tutte le rotte. Il servizio sarà disponibile esclusivamente sui voli indicati come “Large Pet Friendly”, mentre sugli altri continueranno ad applicarsi le regole vigenti per gli animali di piccola taglia nel trasportino. La compagnia sta completando gli ultimi passaggi organizzativi per rendere il servizio prenotabile in tempo utile per la stagione estiva, così da intercettare la domanda che cresce tra giugno e settembre.

Un segnale al mercato europeo

Secondo l’amministratore delegato Joerg Eberhart, la decisione nasce dall’ascolto dei passeggeri e dalla volontà di rendere il viaggio più inclusivo, nel rispetto delle norme di sicurezza e qualità. L’obiettivo è consentire alle famiglie di spostarsi senza separazioni, riconoscendo agli animali domestici un ruolo sempre più centrale nella vita quotidiana. Con questa scelta, ITA Airways si candida a essere la prima compagnia di linea al mondo a consentire ai cani di media taglia di viaggiare in cabina senza gabbia, aprendo un precedente destinato a far discutere e, probabilmente, a fare scuola anche oltre i confini nazionali.