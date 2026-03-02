Tragedia a Roma, inseguiti dalla polizia si schiantano contro un'auto: tre morti La vettura si era data alla fuga dopo aver ignorato un posto di blocco

Una tragedia davvero assurda. Tre persone, una coppia insieme al loro figlio sono morte a Roma centrate in pieno da un'auto di malviventi inseguita dalla polizia.

E' succeso in zona Quarticciolo. La vettura si era data alla fuga dopo aver ignorato un posto di blocco.

Durante l'inseguimento si è aggiunto in supporto una gazzella dei carabinieri. L'auto in fuga, giunta all'altezza di via Collanina, ha invaso il senso di marcia opposto, impattando contro un secondo veicolo, a bordo del quale viaggiavano le tre vittime. Sul posto118 e vigili del fuoco ma ogni soccorso si è rivelato inutile.

I tre in fuga arrestati, devono rispondere di omicidio stradale, violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, resistenza, porto di oggetti atti allo scasso e resistenza.

All'interno dell'abitacolo del veicolo che si è dato alla fuga, sono stati trovati jammer e cacciaviti atti allo scasso.