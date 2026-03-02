Operazione antidroga a Crotone, 14 arresti della Polizia Blitz della Dda di Catanzaro contro presunto traffico di stupefacenti

Blitz all’alba nel Crotonese. È scattata alle prime ore del mattino una vasta operazione della Polizia di Stato a Crotone, coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Gli agenti stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro nei confronti di 14 persone, gravemente indiziate di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono 22 gli indagati nell’inchiesta che ipotizza un’organizzazione radicata e operante in Calabria, con un’attività sistematica di traffico e distribuzione di droga sul territorio.

Oltre cento agenti e unità cinofile

L’operazione vede impegnati oltre cento agenti della Polizia di Stato, supportati dalle unità cinofile antidroga e da un elicottero del V Reparto Volo. Le forze dell’ordine stanno effettuando perquisizioni e controlli finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti e di eventuale materiale utile alle indagini.

Il dispositivo messo in campo testimonia la rilevanza dell’operazione e la volontà di colpire in maniera incisiva il presunto sodalizio criminale.

In attesa dei dettagli investigativi

Al momento non sono stati diffusi ulteriori particolari sui ruoli dei singoli indagati né sulle quantità di droga sequestrate. Nel corso della mattinata la Direzione distrettuale antimafia fornirà maggiori dettagli sugli sviluppi dell’inchiesta e sui risultati delle perquisizioni ancora in corso. L’operazione rappresenta un nuovo intervento sul fronte del contrasto al traffico di stupefacenti in Calabria, territorio da tempo al centro dell’attenzione investigativa per la presenza di articolazioni criminali strutturate.