Università degli Studi Federico II, lutto per la morte di una studentessa La 24enne era iscritta a Medicina Veterinaria, è deceduta a Córdoba durante il periodo di studi

Il dolore dell’ateneo napoletano. È una giornata di silenzio e commozione quella che si vive negli ambienti della Università degli Studi di Napoli Federico II, dove studenti e docenti si stringono attorno al ricordo di Emma Cerretelli, studentessa del quarto anno di Medicina Veterinaria, scomparsa a soli 24 anni durante un periodo di studio Erasmus a Córdoba, in Spagna.

La giovane, originaria di Castel del Piano, in provincia di Grosseto, era ricoverata nel reparto di cardiologia di un ospedale della città andalusa. Secondo quanto emerso, non aveva mai manifestato in precedenza particolari problemi di salute. La notizia ha raggiunto Napoli nelle scorse ore, lasciando attonita l’intera comunità accademica.

Il messaggio degli studenti

In un post pubblicato sui social, gli studenti e il personale del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria hanno espresso “profondo dolore e immensa tristezza per la prematura scomparsa di Emma Cerretelli, brillante studentessa del IV anno impegnata in un periodo di Erasmus presso l’Università di Córdoba”.

Parole che raccontano non soltanto il percorso universitario di Emma, ma anche la sua personalità. “Il tuo accento toscano riecheggia ancora nel chiostro dell’Ovud. La forza della tua vitalità contagiosa, il tuo amore per Napoli e per gli animali, la tua grande disponibilità, i tuoi occhi luminosi e il tuo sorriso sincero resteranno per sempre impressi tra le nostre mura e nei nostri cuori”.

Un ricordo che unisce studio, passione e legame con la città partenopea, dove la giovane aveva scelto di formarsi per inseguire il sogno di diventare medico veterinario.

Una comunità in lutto

Il messaggio si chiude con un pensiero rivolto alla famiglia e agli affetti più cari: “La potenza della tua determinazione sarà d’esempio per tutti gli studenti. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano il nostro abbraccio più sincero e le più sentite condoglianze. Ciao Emma, vola sempre più in alto, non ti dimenticheremo”.

Il dolore attraversa a distanza Napoli e Córdoba, unendo due comunità accademiche nel ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto.