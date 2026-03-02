Taranto, operaio muore nell’ex Ilva: rabbia e cordoglio Il presidente Palmisano: “Il lavoro non può trasformarsi in condanna”

Il dolore della Provincia. La tragica morte di Loris Costantino, 37 anni, operaio di una ditta dell’indotto impegnata nello stabilimento ex Ilva di Taranto, scuote ancora una volta la città e l’intero territorio jonico. L’uomo è deceduto mentre svolgeva attività di manutenzione all’interno del sito industriale.

A esprimere il cordoglio istituzionale è stato il presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, che in una nota ha parlato di una ferita profonda per l’intera comunità provinciale. “La nostra terra è costretta a piangere un figlio che aveva lasciato la propria casa per andare a lavorare e non vi ha fatto ritorno”, ha dichiarato, sottolineando come il dolore si intrecci a un sentimento di rabbia.

Palmisano ha ribadito che la sicurezza sul lavoro deve rappresentare un principio “assoluto e irrinunciabile”, aggiungendo che è compito delle istituzioni garantire che la tutela della vita venga prima di ogni altra esigenza.

“A Taranto si continua a morire di lavoro”

Alla voce delle istituzioni si affianca quella del sindacato. Antonio Spera, segretario nazionale di UGL Metalmeccanici, ha espresso vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell’operaio, definendo inaccettabile il ripetersi di incidenti mortali nel sito industriale tarantino.

“A Taranto si continua a morire di lavoro”, ha affermato, chiedendo che venga fatta piena luce sull’accaduto e che si accertino eventuali responsabilità. Secondo il sindacato, la sicurezza non può essere subordinata a logiche produttive o di risparmio, soprattutto in un contesto dove, da tempo, gli incidenti si susseguono con frequenza preoccupante.

Sicurezza e futuro industriale

Il riferimento è anche alla convocazione prevista a Palazzo Chigi per il 5 marzo, nell’ambito del confronto sul futuro dell’ex Ilva. Per l’UGL Metalmeccanici, interrompere la scia di sangue è una priorità tanto quanto garantire la piena operatività e sostenibilità dello stabilimento, sotto il profilo ambientale e, soprattutto, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In queste ore Taranto si raccoglie nel silenzio e nel rispetto, mentre l’ennesima morte sul lavoro riapre un dibattito mai sopito su responsabilità, controlli e tutele in uno dei poli industriali più delicati del Paese.