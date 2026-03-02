Morto al 41 bis Nitto Santapaola, storico boss di Cosa Nostra Aveva 87 anni ed era detenuto nel carcere di Opera a Milano

È morto oggi nel carcere di Carcere di Opera Nitto Santapaola, storico capomafia catanese e figura di primo piano di Cosa Nostra. Aveva 87 anni ed era detenuto al regime di 41 bis, il carcere duro riservato ai boss mafiosi e ai detenuti ritenuti ancora in grado di mantenere collegamenti con l’esterno.

Santapaola era considerato uno dei capi più influenti e sanguinari della stagione stragista. Per oltre un decennio aveva guidato il clan catanese, consolidando il controllo sul territorio e intrecciando rapporti con i vertici dell’organizzazione mafiosa siciliana.

Undici anni di latitanza

La sua lunga fuga terminò all’alba del 18 maggio 1993, quando venne arrestato in un casolare a Mazzarrone, nel Catanese, dopo undici anni di latitanza. L’operazione segnò uno dei colpi più rilevanti inferti a Cosa Nostra in quegli anni, all’indomani delle stragi che avevano insanguinato il Paese.

Nel corso dei processi, Santapaola è stato condannato all’ergastolo per numerosi omicidi e per associazione mafiosa. Il suo nome è rimasto legato a una delle stagioni più oscure della criminalità organizzata siciliana, caratterizzata da una strategia di violenza sistematica e da un intreccio tra affari, potere e intimidazione.

Il regime di carcere duro

Negli ultimi anni era detenuto nel penitenziario milanese, sottoposto al 41 bis, misura che limita drasticamente contatti e comunicazioni per impedire ai capi mafiosi di continuare a esercitare la propria influenza dall’interno del carcere.

Con la sua morte si chiude uno dei capitoli più sanguinosi della storia di Cosa Nostra, ma resta aperto il lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine nel contrasto alle organizzazioni mafiose che, pur mutate nella forma, continuano a rappresentare una minaccia per il tessuto economico e sociale del Paese.