Frode fiscale, confisca da 400mila euro a imprenditore bresciano Soldi su conti in Croazia: condanna a 4 anni e 8 mesi

La Guardia di Finanza, attraverso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia, ha eseguito la confisca di circa 400mila euro nei confronti di un imprenditore bresciano. Le somme erano depositate su conti correnti detenuti in Croazia. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia ed è l’epilogo di un’indagine complessa in materia di reati fiscali e riciclaggio.

Le accuse e l’associazione per delinquere

L’uomo era accusato di associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti d’imposta e autoriciclaggio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo avrebbe messo in piedi un sistema finalizzato alla commissione sistematica di reati tributari. I profitti illeciti, una volta generati, sarebbero stati trasferiti all’estero attraverso movimentazioni bancarie e depositi su conti correnti intestati a meri “prestanome”, così da ostacolare la tracciabilità delle somme.

Il ruolo della Procura distrettuale

L’indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia, ha consentito di individuare e smantellare l’organizzazione. Gli elementi probatori raccolti nel corso delle investigazioni hanno retto nei successivi gradi di giudizio. Gli sviluppi processuali hanno portato a una sentenza di condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione per l’imputato, con la conseguente confisca delle somme ritenute profitto dei reati contestati.

Confisca definitiva dei profitti illeciti

La misura patrimoniale rappresenta il passaggio conclusivo dell’azione giudiziaria: i circa 400mila euro, considerati frutto dell’attività illecita, vengono definitivamente acquisiti allo Stato. L’operazione si inserisce nel più ampio contrasto ai reati fiscali e al riciclaggio internazionale, fenomeni che, secondo gli investigatori, continuano a sfruttare circuiti esteri e società di comodo per schermare capitali e sottrarli al fisco italiano.