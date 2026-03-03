Blitz antidroga nella movida di Roma, quattro arresti Controlli da Trastevere a Tor Bella Monaca: 50 giovani identificati

Quattro arresti e una denuncia sono il bilancio del blitz condotto dalla Polizia di Stato nelle aree della movida di Roma. L’operazione, coordinata dalla Squadra Mobile capitolina, ha interessato i vicoli affollati di Trastevere, i rioni di Monti e San Lorenzo e si è estesa fino ai quartieri di Tor Bella Monaca e Quarticciolo. Complessivamente sono stati cinquanta i giovani sottoposti a controllo tra centro storico e periferia nord-est, nell’ambito di un servizio straordinario di contrasto allo spaccio.

Lo spaccio tra la folla di Trastevere

Il primo intervento è scattato in Piazza Trilussa. Qui un giovane di origini tunisine avrebbe messo in piedi un sistema rodato: contatto con i clienti nella calca, passaggio di denaro e successivo recupero delle dosi in vicolo della Bologna, dove la cocaina era nascosta in un pacchetto di fazzoletti occultato nel cerchione di un furgone parcheggiato. Gli agenti, che da tempo ne monitoravano movimenti e segnali convenzionali, lo hanno seguito tra i vicoli e bloccato subito dopo il prelievo della sostanza.

Pochi minuti più tardi un secondo giovane tunisino è stato intercettato durante una consegna. Alla vista dei poliziotti avrebbe tentato di disfarsi della droga, espellendola dal cavo orale, e di fuggire. Una volta raggiunto, avrebbe reagito aggredendo gli operatori e richiamando alcune persone nel tentativo di ostacolare l’intervento. Solo l’arrivo di ulteriori pattuglie ha consentito di ristabilire l’ordine, recuperare le dosi di hashish e mettere in sicurezza il fermato. Sempre nell’area del centro storico, in Lungotevere dei Tebaldi, due giovani sono stati segnalati amministrativamente per detenzione di modiche quantità di hashish destinate all’uso personale.

Vedette e consegne nel “Ferro di cavallo”

Parallelamente i controlli si sono spostati tra viale dell’Archeologia e la zona del cosiddetto “Ferro di cavallo”, a Tor Bella Monaca. Qui, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, due pusher operavano con un sistema di vedette: uno intercettava e indirizzava i clienti verso il parco, l’altro, appostato nei pressi di alcuni alberi, curava la consegna di cocaina, proposta sia in forma “cruda” sia “cotta”.

Per entrambi sono scattate le manette, con il sequestro di 44 dosi complessive e oltre 600 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Fermato un adolescente al Quarticciolo

A chiudere il cerchio dell’operazione, al Quarticciolo, è stato fermato un adolescente romano sorpreso con oltre 50 grammi di cocaina suddivisi in 23 involucri e più di 300 euro in banconote di piccolo taglio. Il giovane è stato denunciato, mentre la sostanza e il denaro sono stati sequestrati. Il blitz rientra nel piano di intensificazione dei controlli nelle aree della movida e nelle periferie considerate più esposte al fenomeno dello spaccio. Fonti investigative sottolineano che le attività proseguiranno nei prossimi giorni per arginare il traffico di droga e garantire maggiore sicurezza nei quartieri interessati.