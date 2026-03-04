Forte scossa di terremoto a Catania: scuole chiuse e tanta paura Il sisma è stato avvertito dalla popolazione alle 7:05

E' stato di magnitudo 4.5 il terremoto delle 7.05 che è stato nettamente avvertito in almeno tre province della Sicilia Orientale: Catania, Messina e Siracusa. Il sisma è stato registrato dalla sala operativa dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. L'epicentro è stato localizzato sull'Etna, a nord-ovest di Ragalna a una profondità di quattro chilometri. Al momento non risultano segnalazioni di danni a cose o persone. Le scuole resteranno chiuse per precauzione. Lo ha annunciato il sindaco Enrico Trantino spiegando che le lezioni sono sospese oggi a scopo precauzionale per consentire sopralluoghi alle strutture che ospitano le scuole. Analoga iniziativa è stata adottata in diversi comuni della provincia.