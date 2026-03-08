Scioperi, settimana nera per chi viaggia: stop da domani fino al 18 marzo

La settimana nera dei trasporti. Parte da domani il periodo più complesso sul fronte delle proteste sindacali, con scioperi distribuiti lungo tutto il calendario e possibili ripercussioni su trasporti, scuola, servizi pubblici e voli in tutta Italia.
La settimana si apre con lo sciopero generale nazionale di domani, proclamato dai sindacati di base Cobas, Cub e Usb. La mobilitazione coinvolgerà l’intera giornata lavorativa in numerosi comparti del settore pubblico e privato. L’astensione dal lavoro non riguarderà però il settore dei trasporti, mentre per il corpo dei Vigili del fuoco lo sciopero è previsto in una fascia limitata, dalle 9 alle 13.
La mobilitazione della Flc Cgil
Alla giornata di protesta si affianca anche lo sciopero promosso dalla Flc Cgil nei comparti di scuola, università, ricerca, Afam, formazione professionale e scuola non statale. L’iniziativa è collegata alla Giornata internazionale dei diritti delle donne e punta a richiamare l’attenzione sui temi della parità di genere, dell’autodeterminazione e delle condizioni di lavoro nel sistema dell’istruzione. Il sindacato ha spiegato che la mobilitazione intende denunciare il persistere di una cultura maschilista e patriarcale nei luoghi di lavoro e nella società, oltre a chiedere maggiori tutele e investimenti nel settore dell’istruzione.
Scioperi fino al 18 marzo
Le mobilitazioni sindacali non si fermeranno al 9 marzo. Nei giorni successivi sono previste ulteriori agitazioni che potrebbero interessare il settore ferroviario e quello del trasporto aereo, con possibili cancellazioni, ritardi e rallentamenti nei servizi. La serie di scioperi si inserisce in un quadro più ampio di vertenze legate ai salari, alla precarietà del lavoro, alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alle condizioni dei servizi pubblici. Per i viaggiatori, dunque, la prima metà del mese potrebbe essere caratterizzata da una fase di forte incertezza nei collegamenti ferroviari e nei voli, con possibili disagi fino al 18 marzo.