Rider accoltellato davanti al McDonald’s a Milano, è grave Aggredito in corso Lodi mentre attendeva un ordine da consegnare

L’aggressione davanti al fast food. Un rider pakistano di 30 anni è stato accoltellato nella tarda serata davanti al McDonald’s di corso Lodi, a Milano, mentre aspettava di ritirare un ordine da consegnare a domicilio. L’uomo, identificato come Rizwan A., è stato colpito sotto l’ascella con un coltello. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e i soccorritori del 118 lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. L’operazione avrebbe scongiurato le conseguenze più gravi.

Il racconto dei testimoni

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta poco dopo le 22 all’angolo tra corso Lodi e via Massarani. Un gruppo di tre giovani, con il volto in parte coperto da cappucci e cappellino, avrebbe preso di mira alcuni rider in attesa degli ordini. Prima hanno aggredito un altro fattorino pakistano di 24 anni, sputandogli addosso e spruzzandogli spray al peperoncino negli occhi. Subito dopo hanno colpito con il coltello Rizwan A., senza tentare di rubargli il portafogli o la bicicletta. Dopo l’aggressione il gruppo è fuggito a piedi in direzione Corvetto, lanciando bottiglie di vetro verso i rider e alcuni dipendenti del fast food che erano usciti sul marciapiede.

L’ipotesi dell’aggressione gratuita

Gli investigatori della Polizia di Stato stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica e identificare gli aggressori. I testimoni hanno parlato di un gruppo più ampio di giovani con cui i tre aggressori stavano conversando poco prima dell’attacco. Secondo quanto riferito dal responsabile della sicurezza del locale, potrebbe trattarsi di un branco che agisce per intimidire e colpire persone inermi senza un movente preciso. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza interne ed esterne al McDonald’s di corso Lodi, che avrebbero ripreso l’intera aggressione e potrebbero aiutare a identificare i responsabili.