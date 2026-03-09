Milano, terzo tram deraglia a Rozzano: bloccata una ruota della linea 15 Il guasto vicino al centro commerciale Fiordaliso, disagi per i passeggeri

Il deragliamento vicino al capolinea. Un nuovo incidente sulla rete tranviaria di Milano. Nella mattinata del 9 marzo un tram della linea 15 è uscito parzialmente dai binari nella zona di Rozzano, a poca distanza dal capolinea situato nei pressi del centro commerciale Fiordaliso. Secondo le prime informazioni, il problema si è verificato su una carrozza centrale del mezzo, dove una ruota si sarebbe bloccata provocando il deragliamento del convoglio. Il tram si è fermato poco dopo l’uscita dai binari, evitando conseguenze più gravi. Non risultano feriti tra i passeggeri presenti a bordo. L’episodio ha però causato rallentamenti e disagi lungo la linea.

Intervento dei tecnici e disagi alla circolazione

Sul posto sono intervenuti i tecnici di ATM, l’azienda dei trasporti milanesi, che hanno avviato le operazioni per rimettere il tram sui binari e verificare le condizioni dell’infrastruttura. Per consentire i controlli e la rimozione del convoglio, la circolazione della linea 15 ha subito temporanee modifiche e rallentamenti, con inevitabili ripercussioni per i passeggeri diretti verso il centro città o verso Rozzano. L’area dell’incidente si trova lungo uno dei tratti terminali della linea, utilizzata quotidianamente da migliaia di pendolari provenienti dall’hinterland sud di Milano.

Nuovo episodio sulla rete tranviaria milanese

L’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni della rete tranviaria del capoluogo lombardo, già al centro del dibattito nelle ultime settimane per altri casi di mezzi usciti dai binari. Le verifiche tecniche dovranno chiarire se il problema sia stato causato da un guasto meccanico del convoglio oppure da eventuali criticità dei binari nel tratto interessato. Nel frattempo ATM ha avviato i controlli sul mezzo coinvolto e sulle rotaie, mentre la circolazione è stata progressivamente ripristinata dopo le operazioni di messa in sicurezza.