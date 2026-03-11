Milano, tram prende fuoco con venti passeggeri a bordo Evacuazione immediata del mezzo ATM. Nessun ferito grave

Momenti di forte tensione a Milano, dove un tram del servizio pubblico ha preso improvvisamente fuoco mentre era in marcia con circa venti passeggeri a bordo. Il mezzo, appartenente alla rete gestita da ATM, stava effettuando una normale corsa quando dal veicolo sarebbe iniziato a uscire del fumo. Il conducente ha immediatamente fermato la corsa e disposto l’evacuazione dei passeggeri. Tutte le persone presenti sono state fatte scendere rapidamente prima che le fiamme si propagassero. L’evacuazione è avvenuta senza panico e ha permesso di evitare conseguenze gravi.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza il mezzo e l’area circostante. Presenti anche le forze dell’ordine e i tecnici di ATM per avviare i primi accertamenti. Secondo le prime informazioni non risultano feriti gravi tra i passeggeri. Alcune persone sono state comunque assistite dai sanitari per precauzione dopo l’inalazione di fumo. L’incendio ha provocato rallentamenti alla circolazione del trasporto pubblico nella zona interessata, con modifiche temporanee al servizio delle linee tranviarie.

I precedenti sulla rete tranviaria

L’episodio arriva dopo settimane difficili per la rete tranviaria milanese. Nel giro di circa un mese tre tram sono usciti dai binari in diversi punti della città. Uno di questi incidenti è stato particolarmente grave e ha provocato due morti, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza della rete e sulle condizioni di parte della flotta in servizio. Gli altri due deragliamenti non hanno causato vittime ma hanno comunque provocato feriti e pesanti disagi alla circolazione. La sequenza ravvicinata di incidenti ha portato a richieste di chiarimenti all’amministrazione comunale e alla stessa ATM sulle verifiche tecniche e sui programmi di manutenzione.

Accertamenti sulle cause

Restano ora da chiarire le cause dell’incendio che ha coinvolto il tram. I tecnici di ATM stanno effettuando verifiche sul mezzo per stabilire se si sia trattato di un guasto elettrico, di un problema all’impianto di alimentazione o di un’altra anomalia tecnica. Le autorità valuteranno anche eventuali controlli più approfonditi sulla flotta e sulle infrastrutture della rete tranviaria cittadina.