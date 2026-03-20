Crollo in un casolare a Roma: due morti È accaduto al Parco degli Acquedotti in zona Capanelle

Crollo mortale questa mattina nel Parco degli Acquedotti, nella zona Capannelle a Roma. Un casolare è venuto giù provocando la morte di due persone. Immediata la macchina dei soccorsi. L’allarme è scattato alle 9 con l'arrivo sul posto da parte di diverse squadre dei Vigili del Fuoco. I soccorritori hanno lavorato tra le macerie con un'operazione particolarmente complessa e legata alla necessità di messa in sicurezza dell’intera area con la verifica della possibile presenza di altre persone coinvolte.

Casolare spesso riparo per senza fissa dimora

L'intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori, con unità cinofile e Usar, è tuttora in corso. Si cerca di comprendere la causa del crollo nella zona delle Capannelle. Il casolare, abbandonato, sarebbe stato utilizzato come riparo da senza fissa dimora.