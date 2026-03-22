Garlasco, nuova perizia: "Chiara Poggi ha lottato" Indiscrezioni sulla consulenza dell’anatomopatologa Cattaneo

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, emergono nuovi elementi destinati a riaccendere il dibattito su uno dei casi più controversi della cronaca italiana. Secondo indiscrezioni sulla consulenza depositata in Procura dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo, la giovane avrebbe tentato di difendersi dal suo assassino. La relazione, anticipata dal Tg1, suggerisce che l’aggressione avvenuta il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, in via Pascoli, non sarebbe stata un’azione improvvisa e unidirezionale, ma una sequenza di eventi articolata e violenta.

Una colluttazione prima della morte

Sul corpo della 26enne, oltre alle ferite mortali inferte con quella che si ritiene essere stata un’arma contundente, probabilmente un martello, sarebbero state riscontrate ecchimosi, lividi e abrasioni su braccia e gambe. Segni che, secondo la consulenza, indicherebbero una vera e propria colluttazione. Chiara Poggi non si sarebbe limitata a proteggersi, ma avrebbe cercato di reagire all’aggressione, ingaggiando un confronto fisico con il suo assassino. Un elemento che, se confermato, potrebbe contribuire a ridefinire la dinamica dell’omicidio.

L’aggressione in più fasi

La ricostruzione contenuta nella perizia ipotizza che l’attacco si sia sviluppato in più momenti, tra il piano terra e le scale dell’abitazione. La giovane sarebbe stata colpita mentre tentava di fuggire o difendersi, fino a essere spinta lungo la scala. Un dettaglio particolarmente inquietante riguarda il comportamento dell’aggressore, che secondo quanto emerge si sarebbe fermato a osservare il corpo della vittima sull’ultimo scalino dopo l’aggressione.

Un caso ancora aperto nel dibattito

Il delitto di Garlasco resta uno dei più discussi in Italia, anche per le numerose zone d’ombra e gli interrogativi che continuano a emergere nel tempo. Le nuove valutazioni medico-legali potrebbero offrire ulteriori spunti agli inquirenti e agli esperti che, a distanza di anni, continuano ad analizzare ogni dettaglio. La consulenza della dottoressa Cattaneo, figura di riferimento nel campo della medicina legale, aggiunge un tassello importante a una vicenda che non ha mai smesso di suscitare attenzione pubblica e mediatica.

Possibili sviluppi

Resta da capire quali saranno le eventuali conseguenze investigative delle nuove evidenze e se potranno incidere sulle ricostruzioni già consolidate nel corso dei processi. Il lavoro della Procura prosegue con l’obiettivo di chiarire definitivamente ogni aspetto del caso, anche alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche.