Sestri Levante, 22enne in ospedale dopo una presunta violenza La giovane ha chiesto aiuto in serata. Un uomo è stato denunciato dai carabinieri

L’arrivo a casa, la richiesta di aiuto e poi il ricovero in ospedale. È su questa sequenza che si concentrano le indagini avviate a Sestri Levante, dove una ragazza di 22 anni è stata soccorsa nella serata di ieri dopo aver denunciato di avere subito una violenza sessuale. La giovane, secondo quanto emerso nelle prime ricostruzioni, ha raggiunto la propria abitazione intorno alle 21 e ha chiamato i soccorsi. Da lì l’intervento del 118 e il successivo trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna, dove è stata assistita per le ferite riportate.

L’indagine dei carabinieri

La dinamica dei fatti resta al vaglio dei carabinieri della compagnia di Sestri Levante, che stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento un uomo è stato denunciato, mentre gli accertamenti proseguono per chiarire tempi, responsabilità e contesto dell’episodio. La notizia è stata rilanciata anche da fonti locali nella mattinata del 24 marzo, confermando l’apertura dell’inchiesta.

Il quadro sanitario e giudiziario

Sul piano sanitario, la priorità è stata l’assistenza alla giovane, presa in carico dai soccorritori e dai medici del presidio di Lavagna. Sul fronte giudiziario, gli investigatori stanno lavorando su ogni elemento disponibile, dalle dichiarazioni raccolte nelle prime ore agli eventuali riscontri utili a definire la cornice dell’accaduto. In casi di questo tipo, la fase iniziale dell’indagine è decisiva per consolidare il quadro probatorio e verificare ogni circostanza.

Una comunità in attesa di risposte

L’episodio ha scosso la comunità di Sestri Levante, dove ora si attende l’esito degli approfondimenti investigativi. Nelle prossime ore il lavoro degli inquirenti potrà chiarire se dalla denuncia emergeranno ulteriori provvedimenti o una diversa qualificazione dei fatti. Resta, per ora, un’inchiesta aperta su una vicenda particolarmente delicata, che richiede cautela nella ricostruzione pubblica e massimo rigore negli accertamenti.