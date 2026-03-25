Studente accoltella prof a Trescore: gravissima insegnante Aggressione prima delle lezioni: ferita al collo la docente Chiara Mocchi

Un episodio di violenza sconvolge la comunità scolastica di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Questa mattina, poco prima dell’inizio delle lezioni, uno studente di 13 anni ha accoltellato la sua insegnante di francese, Chiara Mocchi, 57 anni, all’interno dell’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa. L’aggressione è avvenuta intorno alle 7.45, nel corridoio davanti alla classe terza A. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe colpito la docente al collo con un’arma da taglio. Subito dopo è stato bloccato da un altro insegnante e da due collaboratori scolastici.

I soccorsi e le condizioni della docente

Le condizioni della professoressa sono apparse immediatamente gravissime. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno disposto il trasporto d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico immediato. Carabinieri e polizia locale hanno raggiunto la scuola per avviare le indagini e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Lo shock tra studenti e famiglie

All’esterno dell’istituto si sono radunati numerosi genitori, allarmati dalle notizie circolate tra chat e messaggi. Secondo quanto riferito da alcune famiglie, solo tre studenti avrebbero assistito direttamente all’aggressione. La docente ferita viene descritta come una figura molto stimata all’interno della scuola. «Una professoressa modello», raccontano i genitori presenti, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Indagini e possibili sviluppi

Resta da chiarire il movente del gesto e il contesto in cui è maturata l’aggressione. Gli inquirenti stanno ascoltando testimoni e personale scolastico, mentre il ragazzo è stato preso in carico dalle autorità competenti per i minori.