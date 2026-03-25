Aviaria, in Lombardia il primo caso umano europeo di H9N2 Il contagio sarebbe avvenuto fuori dall’Europa. Nessun allarme sui contatti

Il primo caso umano europeo di influenza aviaria A(H9N2) è stato individuato in Lombardia. A confermarlo è il Ministero della Salute, che parla di un’infezione rilevata in una persona fragile, già affetta da patologie concomitanti, rientrata da un Paese extraeuropeo. Il paziente è ricoverato, ma il quadro descritto dalle autorità sanitarie riguarda una forma a bassa patogenicità e, allo stato attuale, non emergono criticità particolari.

Il quadro clinico e i primi accertamenti

La segnalazione è partita da Regione Lombardia, che ha notificato il caso a Roma. Secondo quanto riferito dal ministero, tutte le verifiche previste sono state eseguite tempestivamente e i contatti della persona ricoverata sono già stati individuati nell’ambito delle ordinarie attività di prevenzione e sorveglianza. Il coordinamento è stato attivato con Istituto Superiore di Sanità, strutture regionali ed esperti di laboratorio di riferimento nazionale, mentre gli organismi internazionali competenti sono stati aggiornati sull’evoluzione della vicenda.

Nessuna prova di trasmissione interumana

Il punto che le autorità sanitarie insistono a chiarire è che, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, il virus H9N2 si trasmette attraverso il contatto diretto con pollame infetto oppure con ambienti e materiali contaminati. I casi umani osservati finora sono in genere associati a forme lievi e, sottolinea il Ministero della Salute, non risultano precedenti di trasmissione da persona a persona. È proprio questo elemento a distinguere il caso lombardo da scenari più preoccupanti, pur in un contesto di vigilanza molto alta sui virus aviari che possono compiere il salto di specie.

Perché il caso viene seguito con tanta attenzione

Il sottotipo A(H9N2) è noto alla comunità scientifica internazionale da anni ed è circolato soprattutto in Asia e in alcune aree dell’Africa. Nel più recente quadro epidemiologico europeo, l’ECDC ha ricordato che i casi umani di influenza aviaria restano rari e che, fino a prima di questo episodio, in Europa non erano stati segnalati casi umani di H9N2. Il rischio per la popolazione generale nell’Unione europea viene considerato basso, ma la sorveglianza resta serrata proprio per la possibilità che i virus influenzali animali evolvano, mutino o acquisiscano una maggiore capacità di diffusione.

Sorveglianza e prossimi sviluppi

Al momento, la linea delle istituzioni è improntata alla cautela senza allarmismi. Il caso viene trattato come un episodio importato, contratto all’estero, e non come il segnale di una circolazione locale del virus in Lombardia. Per questo l’attenzione si concentra soprattutto sul monitoraggio clinico del paziente, sul controllo dei contatti e sulla verifica epidemiologica del viaggio e delle possibili esposizioni avvenute fuori dall’Italia. Il messaggio delle autorità resta netto: la situazione è sotto controllo, ma il dossier rimane aperto perché l’osservazione continua è decisiva ogni volta che un virus animale arriva all’uomo.