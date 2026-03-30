Trivolzio, frontale tra scuolabus e auto: grave un ventenne Paura sulla provinciale nel Pavese: illesi o lievemente feriti i bambini a bordo

Nel Pavese è stata una mattina di paura lungo la provinciale che collega Trivolzio e Bereguardo, dove poco prima delle 8.30 uno scuolabus e un’auto si sono scontrati frontalmente. A bordo del mezzo pubblico c’erano una decina di bambini delle elementari, oltre all’autista e a un accompagnatore. L’impatto è stato violento, ma i piccoli passeggeri non hanno riportato ferite gravi: sono stati visitati dai sanitari e poi affidati ai genitori.

I soccorsi e i feriti

La situazione più delicata riguarda il conducente della vettura, un ventenne rimasto incastrato tra le lamiere dopo lo schianto. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, mentre il personale del 118 lo ha poi trasportato in ospedale in condizioni serie. Ferito anche l’autista dello scuolabus, ricoverato per accertamenti. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, con ambulanze e automediche mobilitate dalla centrale dell’emergenza.

La dinamica da chiarire

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale, chiamata a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità. Le prime ricostruzioni convergono sull’orario e sul tratto stradale interessato, ma restano ancora da chiarire le cause del frontale. In queste ore l’attenzione resta concentrata soprattutto sulle condizioni del giovane automobilista e sull’impatto psicologico dell’accaduto sui bambini coinvolti.