Comunali, il centrodestra resiste e il Pd evita il tracollo Venezia e Reggio Calabria ridisegnano gli equilibri verso le Politiche

Le elezioni amministrative 2026 non cambiano il quadro politico nazionale, ma lo irrigidiscono. A meno di un anno dalle Politiche, il primo turno delle Comunali consegna un Paese diviso, territorialmente spezzato e sempre più segnato dall’astensione. Il dato più evidente, infatti, non è soltanto la redistribuzione delle città fra centrodestra e centrosinistra, ma il costante arretramento della partecipazione democratica.

Ha votato appena il 60,06 per cento degli aventi diritto, quasi cinque punti in meno rispetto alla precedente tornata. È un segnale politico enorme, che attraversa indistintamente tutti gli schieramenti e racconta una crescente distanza fra cittadini e istituzioni locali.

Venezia cambia il racconto della tornata

La vittoria più pesante è senza dubbio quella del centrodestra a Venezia. Qui il Campo largo immaginava addirittura una vittoria immediata, convinto che l’esperienza di governo legata a Luigi Brugnaro fosse ormai consumata dopo undici anni consecutivi di amministrazione.

È accaduto esattamente il contrario. Simone Venturini, assessore uscente e candidato della continuità amministrativa, ha superato il 51 per cento già al primo turno, evitando il ballottaggio e trasformando una sfida considerata aperta in una vittoria politica netta. Il candidato del centrosinistra Andrea Martella, sostenuto dal Pd e dall’alleanza progressista, si è fermato al 39,1 per cento.

Il risultato veneziano pesa perché rompe una narrazione che nelle ultime settimane sembrava consolidata: quella di un centrodestra in affanno nelle grandi città. Venezia dimostra invece che, quando esiste una struttura amministrativa radicata e riconoscibile, l’elettorato moderato continua a premiare la continuità.

Reggio Calabria chiude l’era Falcomatà

Ancora più simbolica è la vittoria del centrodestra a Reggio Calabria. Qui il successo di Francesco Cannizzaro, esponente di Forza Italia, assume un significato che va oltre il dato elettorale.

Con oltre il 66 per cento dei consensi, Cannizzaro travolge il candidato progressista Domenico Battaglia e chiude definitivamente il ciclo politico di Giuseppe Falcomatà, sindaco uscente del Pd decaduto a gennaio dopo l’elezione in Consiglio regionale.

Dopo dodici anni di amministrazioni di centrosinistra, Reggio Calabria cambia campo politico in modo netto e persino traumatico. Non c’è stata partita. Il risultato racconta un elettorato che ha voluto archiviare una stagione amministrativa percepita come esaurita e che ha premiato la capacità del centrodestra di presentarsi unito in una città storicamente difficile.

Il centrosinistra evita il crollo

Nonostante le sconfitte simboliche, il centrosinistra evita però il tracollo. La riconquista di Pistoia rappresenta il successo più significativo della coalizione progressista, che riesce anche a confermarsi in città storicamente favorevoli come Prato, Mantova e Andria.

Importante anche il risultato di Avellino, dove Nello Pizza supera il 54 per cento e chiude l’esperienza dei civismi che avevano dominato la città negli ultimi anni. A Salerno, invece, il ritorno di Vincenzo De Luca conferma ancora una volta quanto il governatore continui a rappresentare un’anomalia politica tutta campana: vince largamente senza il simbolo del Pd e senza il Movimento 5 Stelle.

Il dato complessivo dice che il centrosinistra conserva molte amministrazioni, ma fatica ancora a trasformare il Campo largo in un progetto realmente competitivo nelle grandi sfide urbane.

Verso i ballottaggi

I ballottaggi di giugno diventano adesso il vero spartiacque della tornata. Il centrosinistra appare avanti a Chieti, Agrigento e Trani, mentre il centrodestra parte favorito ad Arezzo, Macerata e Lecco.

Sono sfide che potranno ridefinire ulteriormente gli equilibri nazionali e soprattutto misurare la capacità delle coalizioni di mobilitare un elettorato sempre più volatile e disilluso.

L’astensione resta il vero vincitore

Il dato politico più profondo resta però la disaffezione. L’Italia continua a votare meno, soprattutto nei territori economicamente più forti. Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte registrano cali pesanti. La partecipazione regge invece nel Mezzogiorno, con la Campania trainata dal caso Avellino.

È il paradosso della politica italiana contemporanea: mentre i partiti discutono di alleanze e leadership nazionali, cresce una parte di Paese che semplicemente smette di partecipare.

Ed è probabilmente questo il messaggio più preoccupante emerso dalle Comunali 2026.