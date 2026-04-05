Asti, bimbo di 8 anni muore in incidente sull’A21 Viaggiava in moto con il padre: scontro con un’auto fatale

Drammatico incidente lungo l’autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti Est, in direzione Torino. Un bambino di 8 anni ha perso la vita dopo uno scontro tra la moto su cui viaggiava insieme al padre e un’automobile. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’impatto avrebbe fatto perdere il controllo della moto, che è finita contro il guardrail laterale. La violenza dell’urto ha sbalzato entrambi i passeggeri sull’asfalto.

Soccorsi e condizioni del padre

Immediato l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine. Per il bambino, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso sul posto. Il padre, alla guida del mezzo, è stato trasportato all’ospedale di Asti con ferite giudicate non gravi, ma in evidente stato di choc. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Stradale, che ha avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dello schianto e le eventuali responsabilità.

Indagini in corso

Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato alla collisione tra la moto e l’auto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini delle telecamere presenti lungo il tratto autostradale. La tragedia riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale, in particolare nei tratti ad alta percorrenza come l’A21, già teatro in passato di incidenti gravi.