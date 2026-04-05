Bimbo di 5 anni cade dal balcone, ferito a Corigliano Rossano Trasportato in elisoccorso a Cosenza: non è in pericolo

La caduta dal primo piano. Grave incidente domestico nel centro di Corigliano Rossano, dove un bambino di cinque anni è caduto dal balcone di un’abitazione situata al primo piano di un palazzo nella zona di Rossano. Secondo le prime informazioni, il piccolo sarebbe precipitato nel vuoto per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto al suolo ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

I soccorsi e le condizioni

Il bambino è stato assistito dal personale del 118 e, dopo una prima valutazione sul posto, trasferito in elisoccorso all’ospedale di Cosenza. I medici hanno riscontrato la frattura del femore e un trauma cranico. Nonostante la dinamica dell’incidente, le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita.

Indagini sull’accaduto

Sul luogo della caduta è intervenuta la Polizia, che ha avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio. Al momento, l’ipotesi prevalente è quella di un evento accidentale. Resta da capire come il bambino sia riuscito a raggiungere il balcone e se fossero presenti sistemi di protezione adeguati.