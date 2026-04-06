Lite familiare nel Crotonese, accoltellato uno zio Violenta lite tra parenti nelle campagne di Isola Capo Rizzuto

Un violento litigio familiare si è trasformato in un’aggressione a coltellate nelle campagne di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Un uomo di 58 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito dal nipote con un fendente al fianco sinistro.

La ricostruzione dei fatti

L’episodio si è verificato nella località di Le Cannella, dove, secondo le prime informazioni, una discussione tra i due parenti sarebbe degenerata rapidamente. Nel corso del diverbio il nipote avrebbe estratto un coltello, colpendo lo zio con un colpo profondo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che, viste le condizioni del ferito, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per un trasferimento urgente all’ospedale di Crotone.

Le condizioni del ferito

L’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni, ma al momento risulta stabile. I medici stanno effettuando accertamenti approfonditi per verificare eventuali lesioni agli organi interni causate dalla coltellata.

Indagini in corso

Sul luogo dell’aggressione sono giunte diverse pattuglie dei carabinieri, impegnate a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le cause che hanno portato all’esplosione della lite e il contesto familiare in cui è maturata.