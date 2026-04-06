Cadavere trovato dopo incendio in casolare a Fucecchio Corpo carbonizzato tra le macerie di un edificio abbandonato

Un cadavere completamente carbonizzato è stato rinvenuto tra le macerie di un edificio dopo un incendio nelle campagne di Fucecchio, in provincia di Firenze.

Il ritrovamento tra le macerie

Il corpo si trovava all’interno di un casolare abbandonato, crollato parzialmente a causa delle fiamme che hanno provocato il cedimento del tetto. La vittima era in parte coperta dai detriti, rendendo ancora più complessa la fase di recupero. L’edificio, secondo quanto emerso, era noto nella zona per essere utilizzato come rifugio di fortuna da persone senza fissa dimora.

Identificazione difficile

Le condizioni del corpo rendono al momento impossibile l’identificazione. Saranno necessari accertamenti medico-legali approfonditi, tra cui non si esclude il ricorso all’esame del Dna per risalire all’identità della vittima.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Fucecchio e quelli del comando provinciale di Firenze, che hanno avviato i rilievi per chiarire le cause dell’incendio e ricostruire la dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno lavorando anche per capire se il rogo sia di natura accidentale o dolosa e per verificare eventuali segnalazioni di persone scomparse nella zona.