Crollo ponte sul Trigno, sopralluogo ministro Salvini a Montenero di Bisaccia VIDEO - Ieri al ministero incontro per fare il punto sulla frana che ha colpito versante adriatico

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, sì è recato stamani, insieme al presidente della Regione Molise Francesco Roberti, a Montenero di Bisaccia, nella provincia di Campobasso, per un sopralluogo sulla statale 16 nel punto dove giovedì scorso è crollato il ponte sul fiume Trigno.

Il ministro è stato accolto dal direttore regionale dei vigili del fuoco del Molise Fabio Cuzzocrea e dal comandante di Campobasso Gianfranco Tripi, che hanno illustrato le operazioni di soccorso effettuate.

Successivamente si è svolto l’incontro in Municipio a Petacciato con i sindaci delle località colpite dal maltempo e dalle frane dei giorni scorsi, presenti i rappresentanti dei vigili del fuoco.

Intanto ieri al ministero Salvini aveva incontratoil presidente della Regione Molise Roberti e i vertici di FS, Anas, RFI e Autostrade per l’Italia per fare il punto sulla situazione nel versante adriatico, colpito duramente dal maltempo.

"Grazie a tecnici, operai e a tutti coloro che stanno dando il massimo sul campo per riportare alla normalità i territori messi in ginocchio - aveva scritto sulla sua pagina facebook il ministro Salvini -. C’è un cauto ottimismo: la frana sembra essersi fermata. Nei prossimi giorni contiamo di riaprire l’A14 tra Vasto Sud e Poggio Imperiale, e ripristinare la circolazione ferroviaria già da venerdì".