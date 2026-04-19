Rissa a Reggio Emilia, 21enne accoltellato è grave Scontro tra gruppi al Parco del Popolo: sette feriti, indaga la polizia

La notte di violenza nel centro storico. È esplosa nel cuore della notte, poco dopo le 2, la violenta rissa che ha sconvolto il Parco del Popolo di Reggio Emilia, a pochi passi dal teatro Valli e da piazza Martiri del 7 Luglio. Due gruppi contrapposti di giovani, italiani e stranieri, si sono affrontati armati di coltelli e spranghe in uno scontro che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe coinvolto circa venti persone, tra cui anche minorenni. Il bilancio è pesante: sette feriti, tutti tra i 19 e i 23 anni. A destare maggiore preoccupazione è un ragazzo di 21 anni, colpito con una coltellata e trasportato d’urgenza all’Arcispedale Santa Maria Nuova, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I soccorsi e l’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenute cinque ambulanze del 118, insieme ai carabinieri e alle Volanti della polizia di Stato, che hanno trovato una scena di forte tensione e diversi giovani feriti sparsi nell’area del parco. I soccorritori hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferire i feriti negli ospedali della zona. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, identificare tutti i partecipanti e chiarire le responsabilità individuali.

Indagini e ipotesi sul movente

Gli investigatori della questura di Reggio Emilia stanno lavorando per comprendere le cause dello scontro. Al momento non si esclude alcuna pista: dal regolamento di conti tra gruppi rivali a tensioni pregresse degenerati in violenza. Saranno decisive le testimonianze raccolte sul posto e l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, frequentata anche nelle ore notturne. L’obiettivo è risalire rapidamente all’identità di tutti i coinvolti e accertare eventuali responsabilità penali.