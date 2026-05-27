Rissa in stazione a Milano, morto 22enne accoltellato La tragedia nella notte alla stazione di Milano Certosa

È morto il ragazzo di 22 anni accoltellato nella tarda serata di ieri alla stazione di Milano Certosa, in via Mambretti, alla periferia nord del capoluogo lombardo. Il giovane, di origine straniera, era stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Fatebenefratelli dopo essere stato colpito durante una violenta aggressione avvenuta lungo il binario 6.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il ferimento sarebbe maturato al termine di una rissa che avrebbe coinvolto più persone. L’allarme è scattato poco dopo le 22, quando sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un’automedica.

Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime. I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione prima del trasferimento d’urgenza in ospedale, dove però il 22enne è morto poco dopo il ricovero.

La fuga dopo l’aggressione

All’arrivo dei soccorsi, diversi giovani coinvolti nella rissa sarebbero già fuggiti salendo a bordo di un treno in partenza dalla stazione. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto attraverso le testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area ferroviaria.

Con la vittima si trovava anche un’altra persona, probabilmente un parente, rimasta ferita in modo lieve. L’uomo è stato accompagnato all’ospedale Sacco in codice verde con alcune abrasioni alla mano e alla gamba destra.

Indaga la polizia

Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, che sta lavorando per identificare i responsabili dell’aggressione e chiarire il contesto in cui è maturato l’accoltellamento. Non si esclude alcuna pista, compresa quella di un regolamento di conti nato da tensioni precedenti.

La zona della stazione di Milano Certosa è stata transennata per consentire i rilievi della scientifica e la raccolta degli elementi utili all’inchiesta.

Nelle prossime ore saranno ascoltati eventuali testimoni e analizzati i filmati delle telecamere ferroviarie per individuare il gruppo fuggito subito dopo la rissa.