Scabbia tra i vigili del fuoco, allarme Conapo a Firenze Il sindacato denuncia carenze igieniche, organico insufficiente e sedi degradate

Il sindacato autonomo dei vigili del fuoco Conapo denuncia una situazione definita ormai "non più tollerabile" all'interno del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Firenze. Al centro della protesta vi sono le condizioni di lavoro del personale, giudicate incompatibili con gli standard di sicurezza e igiene richiesti per un servizio essenziale come quello del soccorso pubblico.

Secondo quanto riferito dall'organizzazione sindacale, le criticità sarebbero state segnalate più volte agli organismi competenti senza che siano arrivate risposte ritenute adeguate. Una situazione che, secondo il Conapo, rischia di compromettere sia la tutela dei lavoratori sia l'efficienza del servizio reso ai cittadini.

L'allarme per i casi di scabbia

A rendere ancora più preoccupante il quadro sarebbe la comparsa di diversi casi di scabbia tra il personale. Il sindacato collega il problema anche alle condizioni delle camerate e degli arredi presenti nelle strutture, descritti come particolarmente datati e in alcuni casi non adeguati sotto il profilo igienico-sanitario.

Nella nota si evidenzia inoltre come le attività di pulizia vengano effettuate con risorse considerate insufficienti rispetto alle dimensioni degli edifici e al numero di operatori che vi prestano servizio quotidianamente.

Le altre criticità segnalate

Tra i problemi indicati figurano anche presunte violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Conapo richiama l'attenzione sull'assenza di spogliatoi dedicati al personale e sulla chiusura del locale mensa della sede centrale.

Quest'ultimo provvedimento sarebbe stato adottato a causa di una persistente infestazione di ratti, circostanza che il sindacato considera emblematica dello stato di degrado denunciato.

La richiesta di interventi

Oltre alle problematiche legate all'igiene e alla sicurezza, il Conapo richiama l'attenzione sulla carenza di organico e sulla presenza di mezzi considerati ormai vetusti. Per il sindacato è necessario un intervento urgente da parte delle istituzioni competenti per ripristinare condizioni di lavoro adeguate e garantire la piena efficienza del dispositivo di soccorso sul territorio.

La vicenda riporta al centro del dibattito il tema delle condizioni operative dei vigili del fuoco, chiamati ogni giorno a intervenire in situazioni di emergenza ma che, secondo la denuncia sindacale, si troverebbero a lavorare in strutture sempre più difficili da gestire.