Mario Adinolfi ai domiciliari per truffa ed evasione La Procura di Roma indaga sulla “Scommessa Collettiva”

Mario Adinolfi, giornalista, blogger e leader del Popolo della Famiglia, è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Roma per truffa ed evasione fiscale. Secondo l’impostazione accusatoria, ancora da verificare nelle sedi giudiziarie, il presunto sistema avrebbe provocato un danno vicino ai cinque milioni di euro, mentre l’evasione fiscale contestata ammonterebbe a circa 400 mila euro.

Il circuito delle scommesse

Al centro dell’indagine c’è la cosiddetta “Scommessa Collettiva”, un’iniziativa presentata come un club riservato nel quale i partecipanti versavano quote annuali o trimestrali, in alcuni casi comprese tra 3 mila e 10 mila euro, con la prospettiva di rendimenti legati alle scommesse sportive. Le promesse di guadagno, secondo quanto denunciato da alcuni partecipanti, non sarebbero state seguite dalla restituzione delle somme investite.

L’ipotesi degli investigatori è che attraverso quel circuito siano stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati risultati economici elevati, anche grazie al riferimento a un gruppo di esperti e a sistemi di calcolo applicati alle giocate. Adinolfi, in passato, aveva sostenuto pubblicamente la trasparenza dell’iniziativa e la garanzia del capitale versato, respingendo le contestazioni sollevate da chi chiedeva il rientro delle somme.

Le denunce e il lavoro della Finanza

L’indagine sarebbe partita dalle denunce di alcuni aderenti alla “Scommessa Collettiva”, che hanno riferito di non essere riusciti a recuperare il denaro investito. La Guardia di finanza ha ricostruito i flussi economici e i rapporti tra il promotore dell’iniziativa e i partecipanti, fino al provvedimento cautelare eseguito a Roma.

Negli ultimi mesi la vicenda era già finita al centro di servizi televisivi e polemiche pubbliche. Il programma Le Iene aveva raccolto testimonianze di persone che sostenevano di aver affidato denaro ad Adinolfi senza ottenere il rimborso integrale. Lo stesso Adinolfi aveva contestato quelle ricostruzioni, parlando di accuse false e annunciando iniziative legali contro il programma.

Il profilo pubblico di Adinolfi

Ex parlamentare, giornalista e volto noto del dibattito politico cattolico conservatore, Mario Adinolfi ha fondato il Popolo della Famiglia e negli anni ha costruito una forte presenza pubblica tra politica, televisione, social network e iniziative editoriali. Proprio questa notorietà ha reso la vicenda particolarmente esposta, trasformando un’inchiesta economica in un caso politico e mediatico.

Il provvedimento cautelare non equivale a una condanna. Le accuse dovranno essere vagliate nel corso del procedimento e per Adinolfi vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Resta ora da capire quale sarà l’esito degli accertamenti sui flussi finanziari, sulle somme raccolte e sulle eventuali responsabilità fiscali contestate.

Gli sviluppi attesi

La fase successiva dell’inchiesta sarà decisiva per definire il perimetro del presunto danno, il numero effettivo delle persone coinvolte e la consistenza delle somme non restituite. Gli investigatori dovranno inoltre chiarire se il meccanismo della “Scommessa Collettiva” fosse sostenibile sul piano economico o se, come ipotizzato dall’accusa, abbia prodotto un sistema di raccolta di denaro privo delle garanzie promesse ai partecipanti.