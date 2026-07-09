Donna trovata morta in strada nel Milanese Il corpo era in decomposizione in un’area isolata di Cinisello Balsamo

Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato questa mattina all’alba in una strada isolata di Cinisello Balsamo, nel Milanese. Il cadavere era in parziale stato di decomposizione e si trovava in una zona industriale, nei pressi di un capanno non lontano da un’attività di ristorazione e a ridosso di uno svincolo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’area è stata affidata agli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, chiamati a ricostruire le ultime ore della donna e a chiarire se la morte sia avvenuta nel luogo del ritrovamento o se il corpo vi sia stato portato in un momento successivo.

Gli accertamenti sul corpo

Lo stato di decomposizione rende più complesso stabilire nell’immediato l’ora della morte. Gli investigatori attendono gli esiti degli esami medico-legali, decisivi per individuare eventuali segni di violenza, traumi o elementi compatibili con un malore. Al momento non risultano indicazioni ufficiali sulla causa del decesso.

La zona di via padre Ronchi, defilata e a prevalente vocazione produttiva, sarà passata al setaccio per verificare la presenza di telecamere, tracce utili o testimonianze di chi nelle ultime ore possa avere notato movimenti anomali.

Indagini affidate ai Carabinieri

I militari stanno lavorando sull’identificazione completa della donna, sui suoi contatti recenti e sugli eventuali spostamenti precedenti al ritrovamento. In questa fase tutte le ipotesi restano aperte, dal decesso per cause naturali fino a scenari che richiederebbero ulteriori approfondimenti investigativi.

La Procura sarà informata degli esiti dei primi rilievi e potrà disporre l’autopsia per chiarire con precisione le cause della morte.